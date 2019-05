Igualada aplega gairebé 2.000 corredors a La Cursa de RAC 1

Una corrua de corredors abillats amb la samarreta tècnica de la prova de RAC 1 han acolorit, aquest matí, des de dos quarts d'onze, el passeig de Mossèn Jacint Verdaguer d'Igualada i el barri antic de la ciutat per recórrer els 5 km de La Cursa de RAC 1 que, enguany, s'ha celebrat a la capital de l'Anoia en reconeixement al fet que Igualada és l'actual Ciutat Europea de l'Esport.

Fins a 1.981 atletes han completat el circuit, quasi pla i apte per a atletes de totes les edats i capacitats, en un ambient lúdic, familiar i participatiu. Les característiques del recorregut i la qualitat i exigència dels millors corredors participants han propiciat que el guanyador en categoria masculina, l'atleta vilafranquí del Club Atlètic Igualada (CAI) Lahcen Ait Alibou s'hagi imposat establint un nou rècord de la prova amb el seu registre final: 15 minuts i 03 segons. Rere seu, s'han situat dos reputats atletes amb locals: Albert Nogueras i Roger Roca.

No hi ha hagut marge per a la sorpresa en categoria femenina. Jes Bonet, l'atleta guanyadora de les quatre edicions anteriors de La Cursa de RAC 1 ha signat un nou trionf amb un temps de 19 minuts i 15 segons, seguida de Laurence Prigent i Francina González. Per últim, en la categoria reservada als membres de RAC 1, el guanyador ha estat el director de l'emissora, Jaume Peral, per segona edició consecutiva, mentre Laia Framis s'estrenava com a guanyadora en categoria femenina.