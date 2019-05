L'Igualada té l'ascens a un sol partit

El Monbus Igualada és a només un partit de fer història i d'aconseguir l'ascens a LEB Plata. Tot això és possible gràcies a la victòria d'ahir al migdia, a Algesires, davant un UBU Tizona (69-75) que tot i la derrota va pujar de categoria. Ara, els anoiencs es jugaran, avui a les 13 h, l'accés a la tercera categoria del bàsquet estatal davant el Movistar Estudiantes, que va derrotar el Megacalzado Ardoi (61-67) en el partit decisiu d'un grup 3 en què els amfitrions de l'Algesires van assolir l'ascens.

El partit va començar amb poca anotació dels dos equips, però a mesura que avançaven els minuts s'anaven animant. Els contraatacs i els triples per part de l'Igualada i els tirs lliures del Burgos feien que el primer període acabés amb només un punt de desavantatge per als anoiencs, que van veure com els seus quatre homes interiors es carregaven amb dues faltes. Al segon quart, només Stobart va fer la tercera, i els jugadors de Jordi Martí van intentar compensar la poca anotació amb una defensa zonal, que va sortir bé. A la mitja part, el resultat era de 39-34.

Al tercer quart, l'Igualada es va destapar, va capgirar el marcador i va agafar sis punts de marge. Als darrers deu minuts, els anoiencs van intentar guanyar per més de 12, que els hagués donat l'ascens directe, però el Burgos es va mantenir sòlid i va optar per assegurar-se la victòria i el segon lloc.

A l'altra seu de la fase final, el Ponferrada, l'amfitrió, es van proclamar campions del grup 1, mentre que el Pardinyes ho va ser del grup 2. Tots dos equips pujaran amb el vencedor de l'eliminatòria de segons entre l'Alcobendas i el Benicarló.