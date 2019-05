El Manchester City de Pep Guardiola completa un pòquer inèdit de títols

Després de guanyar la Premier League, la Copa de la Lliga i la Community Shield, el Manchester City, dirigit pel santpedorenc Pep Guardiola, va sumar ahir l'últim títol domèstic que li faltava (la FA Cup) per sumar un històric pòquer de competicions guanyades en una mateixa temporada (mai cap altre equip ho havia aconseguit a Anglaterra). El City va golejar el Watford per 6 a 0.

La final va arrencar amb el domini, com era previsible, del Manchester City, però la primera gran ocasió va ser del Watford, un cara a cara de Pereyra amb Ederson que el porter brasiler del City va salvar amb el genoll. Poc després, Doucouré va xutar i Kompany va refusar amb el braç. L'àrbitre no va assenyalat penal perquè va considerar que el capità belga tenia enganxat el braç al seu cos. Al minut 26, David Silva va recollir un rebot dins l'àrea i va engaltar una volea amb la cama esquerra imparable per a Heurelho Gomes. Un a zero per als favorits. Abans d'arribar al descans, centrada de Bernardo Silva, un dels deixebles avançats de Guardiola, sortida en fals de Gomes, i Gabriel Jesus va marcar còmodament el segon gol. L'equip de Javi Gracia i de Gerard Deulofeu van quedar molt tocats.

A la represa, el Watford no va tirar la tovallola. Es va acostar a la porteria d'Ederson i va discutir la possessió de la pilota als citzens. De Bruyne, suplent ahir, va completar una contra al minut 61. Tres a zero. El tècnic de Santpedor tenia el blat al sac i ben lligat. Amb el Watford trencat, De Bruyne va tornar l'assistència a Gabriel Jesus. El brasiler no va perdonar en un nou contraatac i va signar el 4-0, el seu segon gol de la tarda. La maneta va ser obra d'Sterling després d'una gran acció individual de Bernardo Silva. El City va humiliar encara més el Watford amb el sisè. Sterling, un altre cop, va necessitar dues rematades per arrodonir la mitja dotzena.

L'equip de Guardiola passarà a la història per aquesta temporada; només li ha faltat la Champions.