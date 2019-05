El Monbus Igualada es queda molt a prop de la LEB Plata

El Monbus Igualada no ha pogut culminar la seva gran temporada amb la cirereta de l'ascens a la LEB Plata. I és que aquest migdia els jugadors dirigits per Jordi Martí han caigut amb molta dignitat davant el Movistar Estudiantes en un partit de baixa anotació (54-48). Micky Stobart, amb 13 punts i 7 rebots, i Eduard Tejero, amb 10 punts i 8 captures, han liderat els anoiencs, que no han pogut aturar el trident format per Giedraitis, amb 12 punts, Arroyo, amb 14 i 8 rebots, i Alderete, amb 8 i 18 captures.

En el primer quart l'Igualada ha sortit amb força i ha assolit els primers avantatges de sis punts, però els madrilenys no han tardat a reaccionar i han arribat al final del mateix amb només dos punts de desavantatge (14-16). En el segon període hi ha hagut diverses alternatives en el marcador, i els anoiencs han pogut arribar a la mitja part de l'enfrontament per davant (25-26).

En la segona meitat el Monbus ha tornat a obrir un forat de sis punts, però l'Estudiantes no el deixava trencar el partit i ha aconseguit finalitzar el tercer quart amb empat a 37. Per tant, el bitllet per la LEB Plata s'havia de decidir en els darrers deu minuts. En aquests, els de Jordi Martí han tornat a posar-se sis punts per sobre, però un parcial d'11-0 en quatre minuts els ha acabat costant l'ascens.