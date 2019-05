Moral per guanyar a Saragossa

El Baxi tindrà com a mínim disset victòries quan acabi la lliga regular. Des del llunyà 1998 que no s'havien guanyat tants partits. Ahir, amb moments brillants i amb els habituals de patiment en la recta final, quan l'equip va passar per una davallada, el Manresa es va desfer del Fuenlabrada i ara ja tot queda pendent del darrer partit, a la pista del Tecnyconta.

Els de Joan Peñarroya entraran al play-off si guanyen a Saragossa. Fins i tot perdent podrien tenir-ne opcions, si hi ha derrotes de l'Iberostar Tenerife a Fuenlabrada i de l'Andorra a Màlaga. Per tant, il·lusió final i festa justificada ahir com a comiat del partit al Congost.

El Baxi sortia d'inici amb Sergi Garcia de director, acompanyat de Lundberg, Tomàs, Zubcic i Lalanne. L'haitià va ser qui va estrenar el marcador, amb una bona assistència de Garcia, i els de casa es van posar 4-2 amb una cistella de Lundberg. Un triple del base mallorquí va suposar el 7-4 i els del Baix es mostraven amb les idees molt clares en atac. Faltava ser més intensos en defensa i els de Peñarroya s'hi van posar per escapar-se amb un 12-6 al minut 4, després d'un bàsquet de dos de Zuba i un triple de Lundberg.

El triple encistellat per Zubcic (15-6) va enlairar més els ànims i el Fuenlabrada perdia els papers, amb tècnica a Eyenga. El Baxi era l'amo i Lalanne es penjava sense oposició a l'anella visitant. En les files locals entraven Jordan Sakho i Álvaro Muñoz. Amb el 19-6, un parcial de 12-0 va obligar Jota Cuspinera a demanar temps mort. En els darrers compassos del quart, el Manresa va aguantar, tot i que va continuar la rotació amb Dani Garcia, Jou i Paco del Águila. El triple espectacular de Muñoz va eixamplar el marcador fins al 22-8 i al final del període es van mantenir els 14 punts d'avantatge per als manresans (24-10).



Dotze punts amunt al descans

El manresà Marc Garcia va anotar dos punts per al Montakit en començar el segon capítol del matx, però un altre dels Garcia, el local Sergi, va clavar tot seguit el triple del 28-14. L'equip del sud de Madrid tenia clar que havia dd'escurçar la diferència abans d'arribar a la mitja part, però els manresans no estaven disposats a cedir.

Sakho es mostrava segur des de la línia de tir lliure abans de donar el relleu a Lalanne i Lundberg va tornar també a la pista. Bellas va encertar de tres i posava un 34-23 a cinc minuts pel descans. Però el Montakit ja portava 5 faltes (res a veure amb els últims arbitratges vistos al Congost) i el Baxi anava sumant puntet rere puntet. Lalanne encertava i intercanviava cistelles amb un Tomás Bellas inspirat en el llançament exterior (40-28).

Amb menys de tres minuts per davant, Paco Cruz va reduir la diferència fins al 40-30 i Peñarroya va mirar d'esperonar els seus homes. Pere Tomàs va respondre anotant una cistella des de cinc metres i Zubcic va esmaixar per fer el 44-30. Amb dos tirs lliures de Sakho (en va fallar dos més), el Baxi anava al descans amb 46-34.



El partit es fa llarg

El tercer quart va començar amb un llançament de personal, que Zubcic va fallar, per una tècnica al Montakit. El Baxi va reprendre el joc amb el cinc de l'inici i Iffe Lundberg mantenia els locals per davant(49-38), tot i desaprofitar un nou tir lliure. El públic deia al danès que no marxi...

Un tap a Lalanne ràpidament va ser compensat per Lundberg, de nou el líder dels manresans, que va fer el 51-40. El Baxi es va asserenar i la diferència es va ampliar amb un bàsquet de Zubcic.

El Manresa assolia la màxima renda amb 3 punts a càrrec del seu ala pivot croat (56-40), després que Zubcic agafés el rebot d'un tir lliure que va quedar curt. La distància es va fer més gran amb el 2+1 de Lalanne (59-40) a cinc minuts per al final del quart. L'atac manresà era el més fluid del dar-rer mes i s'hi afegia Álvaro Muñoz convertint el triple del 64-45.

El Baxi s'animava i, a estones, es precipitava davant l'enuig des de la banqueta de Joan Peñarroya, que demanava calma. I és que els madrilenys retallaven i ja perdien de menys (64-52). Sort del canell de Muñoz, que castigava el Montakit amb un triple oportú i els manresaven tancaven el període amb un clar 69-54 amb la cistella des de sota de Sakho.

Un parcial de 0-5 en començar el darrer quart va posar una mica de neguit. En tres minuts, el Baxi no va anotar, sequera que va trencar Zubcic amb un triple (72-59). El Fuenlabrada tampoc no estava fi, tot i que no es rendia. La resposta, un bàsquet de Lalanne (74-63).

Però encara hi havia una dosi més de complicacions, amb dues cistelles de Rupnik i González que deixaven el 74-68. I els nervis van créixer amb un bàsquet de Garcia (74-70) a falta de 4 minuts. Zubcic tornava a espifiar dos tirs lliures i encara sort que va agafar el rebot Lalanne per fer un necessari 76-70. Lundberg va agafar les regnes com a base i el Montakit apretava més amb un triple (76-75).

Una falta xiulada a Kravtsov, a 2' 18'' per al final, els àrbitres en principi la van marcar antiesportiva, però després van canviar de decisió. En tot cas, Lalanne sí que va encertar des de la línia (78-75). Rupnik va fallar tot seguit de dos, i un mig ganxo de Lalanne gairebé sentenciava, però Paco Cruz volia posar-hi emoció (80-77). De nou era Lalanne, amb un bàsquet lateral des de cinc metres (82-77) i amb una pilota robada, el que donava aire als locals. La sentència, ara sí, la posava Zubcic (84-77) amb tan sols 40 segons per jugar. El colofó, l'esmaixada de Sahko. Ara tot es decidirà l'últim dia.