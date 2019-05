Peñarroya: «Espero que no sigui el darrer partit al Nou Congost»

Serà difícil, ho deia anit Joan Peñarroya al final del partit, «però si podem guanyar a Saragossa, és clar que serem equip de play-off, i això és molt gran per a un equip com el nostre». De fet, no passa des que el Manresa va ser campió de la lliga fa 21 anys, i l'entrenador va expressar el seu desig que aquest partit d'ahir amb el Fuenlabrada «no sigui l'últim de la temporada al Nou Congost». Un desig que és compartit pels aficionats que, amb tota seguretat, ompliran els autobusos que el club organitzi per al partit de diumenge vinent, a les 12.30 hores, a Saragossa.

Peñarroya es va mostrar molt content, com ha fet durant tota la temporada, «per la comunió que hi ha entre l'equip i l'afició. És per als nostres seguidors que venim a entrenar-nos cada dia, que fem un treball per aconseguir guanyar els partits. Avui s'havia de vèncer per caràcter i l'equip ha respost. Ens ha sobrat el patiment al final, ells s'han posat a un punt quan faltaven 3 minuts, però hem sabut com tirar endavant». L'actuació sobretot de Cady Lalanne en els instants que van ser més difícils per al Baxi sí que va ser importants: Sí, és cert que l'hem sabut trobar, però no es pot personalitzar perquè és el nostre equip treballa junt, segons el partit té una o bé una altra individualitat». Pel que fa a la feina de Sergi Garcia, el tècnic va comentar que «avui ha jugat el seu millor partit, tot i que vull també recordar la feina de Dani Garcia, que juga minuts, i de Paco del Águila, qui, amb tan sols 19 anys, ens està ajudant».

En el seu torn, Jota Cuspinera es va queixar «dels rebots d'atac que ens ha agafat el Manresa; en els darrers minuts, quan ens hem posat a un, el Baxi ha tingut més cap que nosaltres».

En absència del president del Bàsquet Manresa, Josep Sàez, va ser el vicepresident Fèlix Salido el que es va dirigir al públic des de la pista: «Vull agrair a l'equip el seu esforç, també als aficionats, que fa tants anys que sou fidels, i a la grada d'animació, que ens ha donat un nou impuls en aquests darrers mesos. Passi el que passi, aquestes 17 victòries són un gran èxit en la història del nostre club, és per estar molt satisfets».