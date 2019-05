El Berga remunta a la represa i haurà de fer la feina i esperar resultats diumenge que ve

El Berga va sumar una merescuda però treballada victòria en el seu enfrontament davant les Franqueses. El conjunt berguedà va remuntar a la segona meitat i es plantarà a l'última jornada amb opcions de ser a la promoció de Primera Catalana.

Els berguedans van ser molt superiors durant tot el partit i l'equip de Joan Prat va avançar-se amb un gol matiner de Torres a la sortida d'un córner. El jugador blanc-i-vermell va aprofitar un rebuig dins de l'àrea per inaugurar el marcador. Els visitants, però, van poder empatar en el següent minut, després d'una errada del porter local. Peralta va intentar driblar el davanter amb tant mala fortuna que Vilà va robar-li la pilota i va igualar de nou. Deu minuts més tard, les Franqueses va ser capaç de posar-se al davant amb el segon gol, després d'una nova errada del porter local. Amb aquest mínim d'1-2 es va arribar al descans.

A la represa, els locals van poder empatar ràpidament després d'un gol de Noguera, que va aprofitar una gran passada per la banda dreta d'Agus. El Berga no va abaixar els braços en cap moment i va seguir apretant per intentar trobar el gol de la victòria. Sua, de cap al segon pal, va avançar els berguedans en el tram final de partit. El davanter blanc-i-vermell va estar encertat i va enviar al fons de la porteria una centrada des de la banda dreta. La setmana vinent, el Berga visitarà el camp de la Sabadellenca.