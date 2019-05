El Cardona supera amb força dificultats un lluitador Matadepera

El Cardona va tancar la temporada al seu camp amb una patida victòria davant el Matadepera B. La gran actuació del jove porter local va ser decisiva en el desenllaç del matx. Els cardonins es van avançar a l'equador del primer temps amb un gol de De la Paz. A la represa, el Matadepera va saltar a la gespa amb ganes de disputar els punts al Cardona, i al minut 20, va aconseguir el gol de l'empat per mitjà de Gonzálvez. Però l'alegria no va durar gaire per als vallesans, ja que, dos minuts més tard, Ratera va fer el definitiu 2 a 1.