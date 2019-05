El CSKA fa bons els pronòstics i suma la vuitena Eurolliga després de superar l'Efes

El CSKA de Moscou es va proclamar campió d'Europa per vuitena vegada en la seva història després de fer bons els pronòstics i imposar-se a l'Anadolu Efes turc (83-91) en la final de l'Eurolliga, celebrada al Fernando Buesa Arena de Vitòria.

Després de batre en les semifinals el Reial Madrid, els russos van completar el cap de setmana somiat i van recuperar el tron tres temporades després del seu últim títol. Will Clyburn va ser designat com a millor jugador de la final a quatre. L'equip dirigit per Dimitris Itoudis sempre va dur la iniciativa i va fer la primera escapada a l'inici del segon quart (20-34). Tot seguit, Shane Larkin va tornar a liderar els turcs, que només perdien de dos al descans (42-44). En la segona meitat, el CSKA va fer valer la seva experiència per encarrilar la final.



El Madrid acaba tercer



En el partit pel tercer i quart lloc, aquell que mai ningú vol jugar, el Reial Madrid es va imposar amb claredat al Fenerbahçe (75-94). Els blancs van dominar en el primer quart (16-24) però, en el segon, el conjunt d'Obradovic va ser superior i va arribar al descans dos punts per davant (40-38). En la segona meitat, els de Pablo Laso van tornar a agafar el comandament i no va haver de patir en els darrers minuts. Facundo Campazzo (amb 12 punts, 15 assistències i 34 crèdits de valoració) i Gustavo Ayón (amb 23 punts, 11 rebots i 36 crèdits de valoració) van ser els líders dels blancs.