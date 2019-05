El Fruitosenc remunta i venç amb claredat el San Lorenzo

El Fruitosenc va regalar un dar-rer triomf a la seva afició en el partit que l'enfrontava amb un San Lorenzo amb moltes baixes. Els locals van portar la iniciativa del matx des del primer minut davant un San Lorenzo que va preferir esperar el rival al darrere. Tot i aquest domini del Fruitosenc, els egarencs van aprofitar un malentès en la defensa local per avançar-se just abans d'arribar als 30 minuts de joc.

Però la reacció del Fruitosenc va ser fulminant i en la següent jugada es va beneficiar d'un mal rebuig del porter visitant per situar l'empat en l'electrònic.

Després de la mitja part, el Fruitosenc va tornar a sortir molt concentrat i, en el primer minut ,Sala va culminar amb èxit una jugada trenada des de la banda. No obstant, els bagencs no en van tenir prou amb aquest mínim avantatge i, al minut 60, van fer el gol de la sentència per mitjà del seu màxim golejador, Arnau Casas.