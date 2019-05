El Futsal Vicentí aconsegueix un ascens històric a Divisió d'Honor Juvenil Nacional

El juvenil del Futsal Vicentí Club Esportiu ha assolit un ascens de gran magnitud per al club i també per a Sant Vicenç de Castellet. L'equip entrenat per Redoan Drissi s'ha assegurat la segona posició de Divisió d'Honor Juvenil Catalana, fet que els atorga un bitllet directe per jugar a Divisió d'Honor Juvenil Nacional la propera temporada.

Els santvicentins van vèncer 4-5 a la pista del quart classificat, el CFS Eixample. El partit va ser molt competit i va caure de la banda bagenca. La primera part va acabar amb un 3-2 per a l'Eixample. Però, al segon temps, el Futsal Vicentí va anotar 3 gols que van ser decisius per segellar l'ascens.

«Per a un club petit de poble com el nostre és bestial el que hem aconseguit, ens fa molta il·lusió. Ara haurem de fer un esforç econòmic per competir a la màxima categoria, però la fita és molt gran», explica ManelSánchez, president del Futsal Vicentí.