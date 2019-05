El Gironella goleja el Sant Pere Nord i certifica l'ascens a Segona Catalana

El Gironella va aconseguir l'ascens matemàtic a Segona Catalana després d'apallissar a domicili el Sant Pere Nord i de beneficiar-se de l'ensopegada de l'Olivella davant la Granada, que permet als berguedans ser el millor segon de tots els grups de la província de Barcelona.

El domini del Gironella va ser total ja des dels primers minuts i en cap moment es va sentir incomodat per les petites dimensions del terreny de joc dels egarencs. Per la seva banda, el Sant Pere Nord no va tenir més remei que tancar-se al darrere i esperar la seva opció al contraatac. Però aquesta en cap moment va arribar. En canvi, no va tardar gaire el Gironella en avançar-se en el marcador, després que Guillem Maza aprofités una centrada lateral. Només quatre minuts més tard, Pau Ragués va ampliar la distància amb un gran xut des de la frontal de l'àrea. I quan semblava que els dos equips marxarien als vestidors amb el 0 a 2, Ragués va tornar a engaltar un magnífic xut des de lluny per col·locar un clar avantatge de tres gols per als berguedans.

En l'inici del segon temps, els vallesans van sortir amb més intensitat i van aconseguir contarestar la superioritat visitant. Però va durar poc temps, ja que, al minut 10 de la segona part, Zafrà va firmar de penal la quarta diana. I, només cinc minuts més tard, Alberto va completar la golejada després de finalitzar amb èxit una jugada combinativa dels gironellencs, que tornen a ser de Segona Catalana.