El Joanenc B no falla contra el Carme, amb pluja inclosa, i avança a la Copa Catalunya

Eliminatòria marcada per la pluja i la calamarsada, que va dificultar el joc entre els dos equips. La primera part del Joanenc B, però, va ser per enmarcar, amb els gols de Salat al minut 4 de la primera i de Vidal al 43. No obstant això, el marcador hagués pogut ser més abultat després que perdonessin dues clares ocasions de gol, una de les quals va anar al pal. El Carme es resignava a veure com les ocasions eren, de forma unànime, a la seva porteria –no va xutar en tota la primera part. Però les coses canviarien a la segona amb el gol de penal de Marimón (min. 53), que col·locava el 2-1 i donava esperances a un efectiu Carme. El gol va donar energia als visitants, que van apretar i van dificultar la sortida de pilota del rival. Tanmateix, el Carme no va tenir oportunitat de capgirar el marcador, ja que aquesta intensitat no es va acabar convertint en oportunitats de marcar. El Joanenc B, després d'aguantar el patiment en veure's desorientat en els primers quinze minuts de la represa, va sentenciar a falta de deu minuts per acabar el partit. Primer amb Salat i després amb Conteh. Era el definitiu 4-1, que donava el bitllet a un Joanenc B que pot culminar amb la Copa Catalunya, a l'espera de conèixer el següent rival aquesta gran temporada.