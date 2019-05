El Joanenc venç i manté mínimes possibilitats de promoció en l'últim duel

El Joanenc va patir més del compte per imposar-se al camp del Juan XXIII. El conjunt bagenc en va tenir prou amb una rematada de cap de Rebollo a la sortida d'una falta penjada a l'àrea, a set minuts del final, per sumar els tres punts i tenir opcions en l'última jornada d'aconseguir una posició de promoció a Primera Catalana. El conjunt groguet però, necessitaria guanyar a casa davant del Matadepera i que hi hagués una carambola de resultat per assaltar la segona posició.

Ambdós equips van disputar una primera meitat molt trevada. Cap equip va ser capaç d'imposar el seu ritme de joc i les ocasions van ser molt escasses. L'equip de casa, ja amb la categoria perduda, va posar les coses molt dificils a un Joanenc que es jugava tres punts molt importants. A l'equip dirigit per Marc Viladrich li va costar molt entrar dins del partit. Es va arribar al descans amb empat inicial en el marcador.

A la represa, la dinàmica no va canviar i el joc continuava trevat. Els visitants, de mica a mica, van anar portant el pes del partit i van anar tancant l'equip local al seu camp. No va ser fins a falta de set minuts per al final que Ricardo va penjar una excel·lent pilota a l'àrea en una falta lateral, i el davanter Rebollo va arribar-hi per rematar a plaer i fer el 0-1. En el tram final, el Juan XXIII va tirar la tovallola i els tres punts van viatjar cap a Sant Joan de Vilatorrada. La setmana vinent, en l'últim partit, el Joanenc rebrà la visita del Matadepera a casa.