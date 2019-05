La Joviat, campiona i a la final a quatre

Final de lliga espectacular per a una Joviat que no acaba aquí la seva temporada, ja que al principi de juny lluitarà per l'ascens de categoria

Final de lliga espectacular per a una Joviat que no acaba aquí la seva temporada, ja que al principi de juny lluitarà per l'ascens de categoria JORDI BIEL

La Joviat es va proclamar campiona de Primera Catalana, després de vèncer el Reus (101-34) i que el Joventut, líder fins llavors, perdés contra el Sant Nicolau (62-57). Les manresanes es veuen recompensades pel treball d'una temporada espectacular, on no han perdut l'esperança per, en l'última jornada, avançar el Joventut i concloure la fase regular com el millor equip del grup. Això no és un punt final, ja que els dies 1 i 2 de juny els espera, a Valls, la final a quatre. La Joviat s'enfrontarà el Premià, mentre que el Joventut jugarà contra el CB Valls. Els finalistes pujaran de forma directa a Copa Catalunya, mentre que el tercer dependrà dels possibles ascensos que es facin efectius a la Lliga Femenina 2.

En el partit d'ahir, les bagenques van superar còmodement el Reus Deportiu (101-34). Van començar nervioses, però, a través d'una variació tàctica defensiva, el matx va canviar per complet i la Joviat va passar a dominar el partit, amb una intensitat defensiva asfixiant i amb elaboracions ràpides que van deixar el partit sentenciat amb només 20 minuts (50-15). La represa va ser un pur tràmit per acabar amb el defnitiu 101-34.