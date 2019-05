L'Handbol Berga cedeix el triomf al Salou i finalitza quart de Quarta Catalana

Quarta posició final i ascens a Tercera Catalana. Els jugadors de Sebas Expósito no van poder vèncer el Salou en el partit pel tercer i quart lloc del Top 4 de Quarta Catalana. Els tarragonins van exhibir des dels primers minuts la dura defensa que els caracteritza, però els verd-i-vermells van disposar d'avantatges en el marcador durant tota la primera meitat, tot i no aprofitar les exclusions visitants per obrir una escletxa substancial.

La pèrdua de fluidesa ofensiva a la represa va propiciar que el Salou capgirés el resultat, i dues exclusions en els últims minuts van sentenciar els berguedans, que el curs vinent volen ser entre els equips capdavanters de Tercera.

L'Espanyol es va proclamar campió de Quarta Catalana en golejar amb contundència i de forma irremissible l'Handbol Co-operativa B de Sant Boi (32 a 17).