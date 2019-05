L'Organyà deixa escapar dos punts vitals a Juneda per salvar la categoria

L'Organyà va cedir un empat al camp del Juneda i ho té molt complicat per aconseguir la permanència a falta d'una jornada. Els visitants van posar-se per davant amb un gol a mitjan primera meitat, però, a la represa, els locals van empatar. L'Organyà va jugar amb deu homes durant l'última mitja hora per l'expulsió d'Alonso.