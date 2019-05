L'Ourense és a la final a quatre i hi haurà cinquè duel a les altres sèries

El Rio Ourense Termal és l'únic equip que ja té el bitllet per a la final a quatre de la Lliga LEB Or, que es durà a terme el cap de setmana de l'1 i 2 de juny a Bilbao i que repartirà el segon bitllet d'accés a la Lliga Endesa, després del que va aconseguir el Betis com a campió de la lliga regular.

Els gallecs van donar la sorpresa i van eliminar per un contundent 0-3 el Liberbank Oviedo de Javi Rodríguez, que tenia el factor pista a favor. A Bilbao, l'Ourense s'enfrontarà al guanyador de l'eliminatòria entre l'Iberojet Palma i el Covirán Granada, que es resoldrà dimecres en el cinquè partit. En l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries també es definiran dimecres. Una la jugaran el Retabet Bilbao i el Chocolates Trapa Palencia de Carles Marco, i l'altra, el Melilla i el Valladolid.