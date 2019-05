El Manresa arrodoneix un gran cap de setmana amb l'ascens també de l'infantil

Quins dos dies per al futbol base del Manresa. Si dissabte era el cadet el que aconseguia l'ascens a Divisió d'Honor com a campió del grup 3 de Preferent, ahir, també al Nou Estadi, era l'infantil el que tenia l'oportunitat d'aconseguir la mateixa fita.

En aquest cas, el Manresa infantil optava a ser el millor segon classificat de tots els grups de Preferent. Per això només li valia la victòria contra un Premià que es jugava la permanència i que també necessitava els tres punts per superar la Bordeta lleidetà a la classificació. I com passa en aquest casos, no va faltar l'èpica en l'actuació dels manresans. Al final dels primers 35 minuts, el resultat era d'empat sense gols, un marcador que no tenia content cap dels dos conjunts.

A la represa, el Manresa es va avançar amb un gol de Daniel Cayuela al mint 44. Els visitants van buscar el seu primer gol i el van trobar al minut 63, fet que deixava les coses molt complicades al Manresa tenint en compte que només quedaven set minuts i el descompte. I va ser en el darrer alè que Omar Ismain Aboganen va fer el definitiu 2 a 1 amb el temps pràcticament exhaurit. Era el deliri, ja que l'objectiu era a tocar. Malgrat la pluja, la celebració no es va fer esperar a la gespa del Nou Estadi del Congost.