El Manresa cadet debuta a l'estatal amb una victòria molt àmplia sobre el Baskonia

El Catalana Occident cadet va debutar de la millor manera en el campionat estatal, en guanyar de 33 punts el Baskonia (89-56) i oferint una molt bona imatge. Tots els integrants manresans van estar a un bon nivell i la victòria va ser, més que mai, de tot l'equip. Van saber vèncer els nervis inicials per, a través d'un alt grau d'encert en el tir, agafar els primeres aventatges respecte d'un Baskonia que es va mostrar errat en la passada, gràcies a l'alt nivell defensiu català. Els jugadors es van retirar cap als vestidors amb els bagencs 19 punts per sobre (52-33), un avantatge clar però no suficient.

A la represa, el Baskonia va sortir amb aspiracions de remuntar el matx i en un bon inici va disminuir la diferència, però no n'hi va haver prou, ja que el Bàsquet Manresa va tornar agafar les regnes del partit, a través del domini del rebot i del bon nivell defensiu. L'aventatge va tornar a ser de 20 punts i només va fer que augmentar fins a la botzina final (89-56). Avui, a les 19.30 h, els manresans s'enfrontaran al Betis, que va guanyar el seu partit contra el Valladolid (51-64).



Díaz-Guerra i Farrés s'estrenen

Les anoienques Carlota Díaz-Guerra, anotadora de set punts, i Agar Farres, integrants del Basket Almeda, van debutar amb triomf, per tres punts, contra el Valladolid (58-61), en el campionat d'Espa-nya cadet que s'està disputant a València. Avui, a les 9.30 h, s'enfrontaran al Gernika, conjunt que va perdre contra l'Estudiantes (54-68), l'altre integrant del grup.