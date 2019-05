El Martorell fa mèrits suficients per golejar la Joventut Ribetana a casa

El primer equip del CF Martorell va tancar la lliga al Torrent de Llops amb una victòria davant la Joventut Ribetana per la mínima (2-1), amb gols d'Arévalo i Serrats. El porter Toni Domínguez va aturar un penal amb empat a zero i l'equip d'Albert Nualart va demostrar tenir molta fortalesa per acabar superant el gran aspirant a la plaça de promoció d'ascens a Primera Catalana.

El Martorell va encetar el marcador just abans d'arribar al descans en una jugada combinada entre Hernández i el golejador Arévalo. Els visitants van reaccionar molt ràpid i van empatar en el minut següent. A la represa, els locals van ser molt superiors i van aconseguir marcar el resultat definitiu de 2-1.