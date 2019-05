El Pradenc posa fi a l'èxtasi del Castellnou que va viure a l'última jornada de lliga

Cop dur per al Castellnou, que veu com la ressaca d'emportar-se la lliga a l'última jornada els ha passat factura. Un Pradenc que feia ja jornades que havia guanyat el títol del seu grup, podia fer pensar que arribarien amb un ritme de competició inferior al del Castellnou. Però no va ser així. Almenys fins al minut 27 de la primera part, quan el dominador era el Castellnou i una entrada a destemps d'Antoni Fortó va canviar el partit. El Castellnou ja havia perforat prèviament la porteria rival, tres minuts abans de l'expulsió. Iván Palacios, un dels jugadors més encertats de cara al gol durant la temporada, va fer el 0-1. L'expulsió va permetre al Pradenc refer-se i aprofitar l'avantatge de jugar amb un home més. A partir d'aquest moment, els gols de Roca (min. 41) i Roma dues vegades (min. 50 i 86) van dencantar el resultat pels locals. Cal destacar que el Castellnou va acabar molt descontent amb les decisions arbitrals, més enllà de l'expulsió, ja que l'àrbitre va passar per alt una possible agressió d'un jugador del Pradenc. Tot i perdre, els castell-nouencs veuen la derrota amb certa perspectiva atesa la bogeria viscuda a l'última jornada, que ja els fa pensar amb la temporada vinent.