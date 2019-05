Preparats per a la batalla de Saragossa

Fins al darrer partit, fins l'últim dia de la competició, el Baxi és viu en la lluita per entrar al play-off del títol. Seria un premi merescut després d'una temporada extraordinària de l'equip dirigit per Joan Peñarroya, més si hom té en compte la corrua de dificultats i la plaga de lesions, rematada en les últimes setmanes amb les de Corey Fisher, Ryan Toolson i Erik Murphy. Per això, l'afició del Nou Congost va premiar els seus jugadors i tècnics pel seu esforç i pel gran espectacle que han ofert els darrers mesos, a més de celebrar la victòria (86-77) amb el Montakit Fuenlabrada, dissabte a la nit en la festa postpartit.

Ahir es jugava, a Las Palmas, un matx que tenia influència directa en la manera que el Tecnyconta hauria d'afrontar el partit davant del Baxi, diumenge. Els jugadors de Porfi Fisac tenien l'oportunitat de classificar-se pel play-off, però els de Pedro Martínez, gràcies a la reacció final, ho van evitar. Això fa que tant el Manresa com l'equip amfitrió estiguin del tot obligats a la victòria, al Príncipe Felipe, per no dependre d'altres.

El Tecnyconta, en teoria, sortirà amb l'avantatge de ser l'amfitrió, de tenir el públic al seu favor. Però tindrà més pressió i això també se li pot girar en contra. Com a local, ha guanyat 10 partits i n'ha perdut 6 (el balanç del Baxi al Congost ha estat de 9-8). Els aragonesos han pedut 3 dels últims 4 partits en el seu pavelló, tot i que han estat amb tres capdavanters (el Barça, el València i el Madrid) i lluitant per batre'ls gairebé fins al final.

En les files del Tecnyconta hi ha Nacho Martín, que va ser un dels responsables de l'ascens a l'ACB del Manresa l'any passat. I en l'equip del Congost, dos jugadors que han passat força temporades a Saragossa: l'ala Pere Tomàs i un Sergi Garcia que ha fet bona part de la seva formació a Saragossa i que dissabte va jugar el seu millor partit amb el Baxi. El triomf amb el Fuenlabrada ha tancat la sèrie de 4 derrotes des que el Manresa es va imposar a la pista del Gran Canària (76-84), fa un mes.

L'equip de Peñarroya porta la meitat dels partits guanyats com a visitant. De les 8 derrotes, 7 han estat justament amb els set equips que té al davant a la classificació. L'altra va ser amb el Fuenlabrada, que ara és tretzè. El Tecnyconta té les mateixes 17 victòries que els manresans però està a sota, al novè lloc. El Baxi, de 33 jornades de lliga regular, en 28 ha estat en les posicions de play-off, una gran regularitat que l'ha situat entre el cinquè i el vuitè lloc quan ha estat en les places que donen dret a jugar les eliminatòries pel títol.



Autocars per a l'afició

El Bàsquet Manresa comença a prendre nota de tots els seguidors que vulguin viatjar amb autocars del club. Cal decidir-se de pressa, entre avui i demà. Per apuntar-se, a les oficines del Nou Congost o bé trucant al 93 872 15 03.