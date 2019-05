La promoció d'ascens està a punt de caramel

El Manresa va fer ahir al migdia un pas de gegant per, almenys, jugar la promoció d'ascens a Tercera Divisió. L'equip d'Andreu Peralta es va imposar al Mollerussa (2-1) i, a la tarda, el Viladecans, tercer classificat, no va passar de l'empat a casa amb el Borges (2-2). El líder Andorra va vèncer, amb penes i treballs, el cuer Balaguer (0-1).

Així les coses, i quan només falta una jornada per disputar, els andorrans continuen al davant amb 64 punts, els manresans són segons amb 63 i el Viladecans és tercer amb 60. Un empat del Manresa al camp del Lleida B (ja descendit) asseguraria la segona plaça per al conjunt blanc-i-vermell, independentment del que faci el Viladecans a casa de l'Andorra. De totes formes, una victòria del Manresa obligaria els andorrans a vèncer si volen ser campions.

Contra el Mollerussa, els d'Andreu Peralta no van tardar a obrir el marcador. Quan encara no es portava un minut de joc, Joel Priego va perforar per primera vegada la porteria de Joan Marc. Amb l'1 a 0, el Manresa es va fer enrere per conservar l'avantatge, mentre que el Mollerussa, amb un bon joc combinatiu, buscava l'empat. Aquest va arribar al minut 21, quan Álvaro va aprofitar una centrada des de l'esquerra per superar amb un xut creuat el porter del Manresa Pol Busquets des del segon pal. Després de l'empat, els manresans van tornar a ser els dominadors i van disposar de bones ocasions per superar de nou el porter visitant, molt encertat en diverses ocasions. La més clara, una acció individual de Joel Priego amb assistència cap a Romano; aquest, després de deixar assegut el seu marcador, va trobar l'oposició de Joan Marc, que va desviar a córner la rematada.



Gol de Sergi Soler

A la represa, el Manresa, necessitat de punts en la lluita per la part alta de la classificació, va sortir més fort i aviat va fer el 2 a 1. Va ser una rematada llunyana de Sergi Soler que va sorprendre Joan Marc (min 49). De nou amb avantatge, els manresans van tornar a fer un futbol més controlat, arriscant el mínim, davant un Mollerussa que va prendre la iniciativa però sense gaires opcions reals per marcar, llevat d'algunes accions dubtoses en què els jugadors lleidatans van reclamar penals. Amb el Mollerussa abocat a la porteria rival, els manresans, als últims minuts, van tenir algunes ocasions per sentenciar, però el marcador no es va moure.