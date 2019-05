El Reial Madrid tanca la lliga amb xiulada al Bernabéu i derrota davant del Betis

Bale, ahir suplent, no va jugar cap minut i no es va poder acomiadar

Bale, ahir suplent, no va jugar cap minut i no es va poder acomiadar REUTERS/Juan Medina

Si quan hi havia coses en joc el Madrid no responia, ahir, en l'últim partit de la llarga penitència blanca, no s'esperava res millor. Els blancs, sense ànima i pensant més en les vacances, es van veure superats pel Betis al Bernabéu per 0-2. La xiulada final de l'afició madridista va ser l'epileg d'un any per oblidar.

Davant d'un Betis de Quique Setién al qual li agrada controlar la possessió, l'equip de Zidane no va dubtar a entregar-li la pilota. Tot i que les primeres ocasions les va tenir el Madrid, amb xuts de Marcelo i Benzema, el protagonista de la primera part va ser Navas. El porter costa-riqueny s'acomiadava de la seva afició després d'un any complicat. Navas va rebre ovacions abans, durant i al final del partit. Dues intervencions de mèrit en xuts de Bartra i Lo Celso van evitar que s'avancessin els andalusos. En la segona part, però, els blancs van sortir anestesiats a la gespa i Loren va inagurar el marcador al minut 61. Un quart d'hora més tard, l'exmadridista Jesé va sentenciar amb el 0-2.