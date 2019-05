El Sallent guanya amb un gol al descompte de camp a camp del porter Putxi

El Sallent va aconseguir una victòria inversemblant davant d'un Vic Riuprimer que va perdre totes les opcions d'aconseguir classificar-se per la promoció a Primera Catalana. Els vigatans, que necessitaven guanyar sí o sí per assaltar la segona posició, van bolcar-se a l'atac en el temps afegit i amb el marcador d'empat a un. El porter visitant va pujar a rematar un córner per fer l'èpica amb tant mala fortuna que el porter local Putxi va aturar la centrada i va xutar de camp a camp per aconseguir fer el definitiu 2-1.

Els jugadors sallentins van tenir una posada en escena en què deixava la pilota als visitants i es posaven ben posicionats defensivament. El Vic Riuprimer va gaudir d'arribades a l'àrea local però sense crear perill. L'equip de Jesús Pelfort va estar fort defensivament i ambdós equips van arribar al descans amb el marcador inicial. A la represa, els vigatans es van bolcar encara més a l'atac i, en un córner, van inaugurar el marcador amb una rematada de cap, 0-1. Els localsn un minut més tard i després d'una gran jugada combinativa, van empatar amb un cacau de Brian des de la fronta de l'àrea. Al descompte, i amb el Vic Riuprimer amb tots els homes a rematar, Putxi va marcar el definitiu 2-1.