Súria i Puig-reig segellen l'empat en un intens matx

Empat a dos gols entre el Súria i el Puig-reig en un equilibrat partit que es podria haver decantat per qualsevol dels dos equips, si bé els suriencs van disposar d'alguna ocasió més. El matx va començar amb un gol matiner de Campos, que va aprofitar un rebuig del porter berguedà. Els de Puig-reig es van saber recuperar d'aquest cop anímic i, abans de la mitja hora, van empatar per mitjà de Montardit, que va aprofitar una bona centrada des de la banda. Els dos equips ho van seguir intentant amb arribades perilloses a l'àrea rival, però el marcador ja no es va tornar a moure abans del pas pels vestidors.

En els segons 45 minuts, el Súria va imposar la seva intensitat i es va tornar a avançar amb un llançament des del punt fatídic. Aixó va esperonar els berguedans, que es van fer amb la iniciativa del partit i es van abocar a la porteria surienca en busca del gol de l'empat. I a falta de cinc minuts per a la conclusió, va arribar l'empat gràcies a una gran jugada de tècnica individual de Miki López. Als últims instants, el Súria va disposar d'una doble ocasió per endur-se el duel, però una aturada del porter del Puig-reig i el desencert del davanter local ho van evitar.