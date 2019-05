El Tecnyconta Saragossa no sap aprofitar el primer 'match ball' a Canàries

El Tecnyconta, tot i anar durant molts minuts al davant de forma clara, ahir, al Gran Canària Arena, va ser incapaç de poder culminar la victòria que l'hauria classificat, ja de forma matemàtica, per al play-off pel títol. L'equip de Porfi Fisac haurà d'esperar a la última jornada, quan rebrà el Manresa al Príncipe Felipe. Com en el cas del Baxi, entrarà si guanya, però si perd només obtindrà el bitllet si l'Iberostar Tenerife és vençut a la pista d'un Montakit Fuenlabrada que no s'hi juga res.

L'Herbalife va començar amb un 15-9 favorable però l'equip de Saragossa va capgirar amb 9 punts de Seibutis seguits més l'entrada a pista d'un Carlos Alocén, el jove base aragonès, que va donar més ordre i sentit al joc des visitants, els quals es van avançar (18-20) i al final del primer quart tenien sis punts d'avantatge.

El descans a Alocén va ajudar els canaris a reaccionar (25-25), amb una bona contribució de Wiley. La revifalla local no va durar gaire, atès que la defensa del Tecnyconta es va tornar ferma i els de Fisac van escapar-se amb un 30-43. Van arribar a la mitja part amb dotze punts de marge (35-47) i amb unes grans sensacions.

Tot i que l'Herbalife intentava acostar-se, entre Radovic (amb 12 punts ja en aquell moment) i un poderós Justiz mantenien l'equip de Saragossa amb avantatge, i es va tancar el quart amb 59-65. El que no va tenir un bon dia va ser Okoye, una de les estrelles del Tecnyconta, que ahir només va fer 5 punts en tot el partit.

El Gran Canària, però, no es va deixar anar i, impulsat per l'afició, es va acostar fins al 61-65, ja en el darrer quart. El Tecnyconta sabia de la rellevància d'aquest matx i no defallia (68-73), però Hannah va empatar (73-73) i el final va ser un estira i arronsa emocionant. En el darrer minut, McCalebb va donar el darrer avantatge a l'equip de Fisac (77-79) abans que els cinc punts seguits d'un intens i efectiu Jacob Wiley capgiressin el resultat i Hannah sentenciés (84-79).