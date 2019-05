Xavi Díaz: «Estem molt contents, era el gran objectiu»

? El tècnic de l'Atlètic Gironella, Xavi Díaz, es mostrava eufòric per l'ascens assolit pel seu equip: «Aquest era l'objectiu que ens havíem marcat a l'inici de la lliga. Potser ens hagués agradat certificar-ho amb un títol de lliga, però igualment estem molt satisfets amb la temporada que hem fet. Pel que fa a com encararà el club la propera temporada a Segona Catalana, Díaz assegura que «lluitarem per fer un quip competitiu per mantenir-nos en les posicions mitjanes i altes de la classificació. És veritat que els últims dos anys en aquesta categoria s'ha patit molt, però crec que tindrem un equip per ser competitius, ja que aquest estiu intentarem reforçar la plantilla, que ja és molt bona. No ens volem marcar un objectiu en concret, però tampoc volem ser una comparsa», conclou.