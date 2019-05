Bernat Jaume, de nou decisiu a la lliga holandesa

En la darrera i decisiva jornada de la lliga holandesa d'esquaix, on hi juguen els millors jugadors del món, l'equip Squash City d'Amsterdam, amb l'anoienc Bernat Jaume, es jugava no baixar a Segona Divisió i va aconseguir la salvació amb una victòria per 3 a 0. Bernat Jaume va fer de nou un gran partit i va gua-nyar 3-1 l'anglès Josh Masters, 55è del ránquing professional PSA. La propera estació per a Bernat Jaume serà a Suïssa, on es jugarà el Sekisui Open. El seu germà gran, Joel Jaume, anirà a Tel-Aviv per jugar l'Open d'Israel.