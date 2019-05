El dilema europeu del Baxi 2019-2020

Diumenge es decidirà si el Baxi Manresa tanca la temporada o es classifica per al play-off, un èxit que no s'aconsegueix des de fa 21 anys. També ja fa dues dècades de la darrera participació europea del Bàsquet Manresa, un període sense disputar les competicions internacionals que es pot cloure la propera temporada, al marge de si l'equip es classifica finalment entre els vuit primers en aquesta lliga. El Manresa, en el pitjor dels casos, acabarà desè i això suposa tenir plaça europea el curs 2019-20.

El debat està obert dins del club del Congost des de fa mesos i es va tornar a abordar en el darrer consell d'administració. Tot i que hi ha opinions de tota mena, sembla que l'opció que té més adeptes és la d'acceptar la plaça europea a la que es té dret i enfortir més aquest projecte, que, a nivell de resultats, però també d'ànim i seguiment de l'afició, està en creixement. També hi ha el factor del patrocinador, que seria partidari de donar el pas endavant. És obvi que cal reforçar la plantilla, que sigui potser més àmplia, però jugar a Europa pot fer convèncer jugadors i pot ser un punt interessant per mantenir el tècnic Joan Peñarroya implicat en el projecte, sempre que no tingui damunt la taula propostes irrebutjables d'altres clubs durant l'estiu. De fet, en algunes rodes de premsa prèvies de partit, Peñarroya ja ha deixat anar que hi ha la possibilitat de jugar un torneig europeu el curs vinent, com quan va ironitzar sobre la situació de disputar dos partits en una setmana (Andorra i Joventut): «Aíxí ja ens acostumem de cara a l'any vinent, quan anirem per Europa».



La Champions, l'opció preferida

Hi ha tres competicions europees a les quals, en la temporada actual, onze equips de la Lliga Endesa hi van tenir accés. Quatre a l'Eurolliga, tres van ser a l'Eurocup (la que seria la segona divisió d'Eurolliga) i quatre més a la Basketball Champions League, organitzada per la FIBA. Pel que fa a aquest darrer cas, dos hi van entrar directament (l'Iberostar i el Fuenlabrada), un va haver de fer una eliminatòria prèvia, que va superar (l'UCAM Múrcia), i encara un altre va haver de passar tres rondes en ser l'onzè de la lliga ACB, que va ser el Movistar Estudiantes i va quedar eliminat.

De l'ACB jugaran l'Eurolliga, ja que tenen plaça segura per part de l'organització, passi el que passi al play-off domèstic, el Barça Lassa, el Reial Madrid, el Baskonia i un València Basket que s'ha guanyat el dret com a campió de l'Eurocup, torneig al qual entraran els tres millors classificats, tret dels quatre esmentats. Els quatre llocs de la Champions, teòricament, serien a partir de la vuitena plaça.

Les preferències que hi ha en el Bàsquet Manresa, malgrat que al final s'entri al play-off i s'avanci cap a una posició més capdavantera de la vuitena, són jugar la Champions League. El nivell dels rivals és més assequible, amb un potencial similar al Manresa.

A més, hi ha el tema econòmic. Només per participar a la fase de grups cada entitat rep 50.000 euros. A partir dels vuitens i els quarts de final, la FIBA abona als equips 20.000 euros per ronda. Els conjunts que entren a la final a quatre reben 100.000 euros de premi. El campió s'endú un milió després de gunayar la final, i el subcampió, que enguany ho ha estat l'Iberostar Tenerife, mig.