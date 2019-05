La Fundació Truth Racing crearà un CAR de pilots a Castellnou de Bages

La Fundació Truth Racing, de capital britànic, ha dut a terme diverses operacions d'adquisició de finques a Castellnou de Bages, on té la intencio de crear un centre d'alt rendiment esportiu pensat per a pilots de motos de tot el món que ja destaquin pel seu nivell i que el vulguin millorar amb bons professionals en diferents camps. El de Castellnou seria el primer centre d'aquest tipus a Europa. El grup inversor té previst crear-ne quatre més a altres països.

Truth Racing escull Catalunya per les condicions de l'espai i per la relació de la zona de residència i un espai natural, però també hi ha tingut molt pes, segons han explicats fonts properes a l'operació, el seguiment que hi ha sobretot en païssos asiàtics del Mundial de motociclisme o la gran quantitat de pilots de primer nivell que hi ha en les diferents categories del motor. La inversió inicial és de 3 milions d'euros i el projecte, segons han explicat fonts municipals, té el vistiplau del Serveis ter-ritorials d'Urbanisme i de la Secretaria General d'Esports de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament de Castellnou considera que les instal·lacions tindran un valor estratègic dins del seu projecte de fer del municipi un espai que potencia la relació entre natura, esport i cultura. El responsable de l'operació a Catalunya és Adrià Mir, fill d'un dels traumatòlegs de referència, el doctor Xavier Mir, que tracta els millors pilots del Mundial de velocitat.

El centre tindrà una àrea residencial i aprofitarà, un cop adaptades, les dues cases ja existents, un gimnàs, workshop i àrees de tecnificació. Tindrà una capacitat per a 25-30 esportistes, amb llicència professional, que faran estada al centre i entrenaran amb totes les eines per millorar físicament i tècnicament per assolir el màxim nivell. Tindran entrenador personal i nutricionista, entre altres suports.

Un cop el centre funcioni, hi ha prevista la creació de campus oberts per a diferents edats i altres esdeveniments amb pilots de primer nivell mundial. Aquest important projecte té el suport de Dorna Sports, empresa internacional de gestió esportiva, titular exclusiva, entre altres campionats, del Mundial de motociclisme. L'Ajuntament de Castellnou ha volugt aclarir que aquest CAR no està pensat per ser un circuit, tot i que també tindrà una zona especial de pràctiques.