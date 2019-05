El Joanenc B jugarà amb el Pradenc a la Copa Catalunya

Segons el sorteig que es va realitzar ahir a les dependències de la Federació Catalana de Futbol, el Joanenc B rebrà el Pradenc en la segona eliminatòria de la Copa Catalunya, que es jugarà el proper cap de setmana a Sant Joan de Vilatorrada.

Diumenge, el Joanenc va eliminar el Carme en la primera ronda per un contundent 4 a 1. Per la seva part, el Pradenc va superar el Castellnou per 3 a 1.

Els altres partits de la segona eliminatòria de la Copa Catalunya seran: Alzamora-Rubí C, At. Vilanova-Icomar, Calella/N. Terrassa-Martorelles i ha quedat exempt l'Sporting Gavà.