Sallent reconeix els mèrits del futbolista Edgar González i de la corredora Rosa Navarro

El Consell Municipal d'Esports de Sallent va organitzar la 32a edició de la Nit de l'Esportista, al pavelló municipal, amb unes 600 persones al sopar i 600 més que es van afegir a l'entrega de premis.

Les autoritats locals, encapçalades per l'alcalde David Saldoni, i els presidents de les entitats esportives del poble van ser les encarregades de lliurar els guardons als esportistes nominats, ja sigui per la seva llarga trajectòria com per la seva reconeguda actuació durant la temporada. Esportistes sallentins del món del futbol, tennis taula, tennis, pàdel, escacs, waterpolo, natació, gimnàstica, karate, hip-hop, fit dance, triatló, bàsquet, futbol sala, cros i BTT van ser els protagonistes de la vetllada. Més de 215 nominats de totes les entitats esportives van rebre el merescut reconeixement.

Pel que fa als guardons més destacats, els de millors esportistes absoluts van recaure recaigut en el futbolista Edgar González, que juga amb el Betis B i que ha tingut la sort de debutar a Primera Divisió amb el club sevillà, i en la corredora de curses de muntanya Rosa Navarro, en el Top 3 de la Copa d'Espanya de maratons i mitges maratons. L'acte va ser presentat en aquesta edició pel manresà Francesc Sòria, periodista de TV3, i Sílvia Canals.



Actuacions diverses

A més, en l'acte hi va haver actuacions de fit dance a càrrec de l'ASCF, de hip-hop dels grups Sweet's i Diam's, i també de l'ASCF; una exhibició de hip-hop dels grups de l'Escola Dansa Julieta Soler Akira i La Colla, i una actució de trapezi a càr-rec d'Anna Plotnikova, del Circ Pistolet.

El sopar de la Nit és un dels nombrosos actes esportius que s'organitzen aquests dies, com competicions de tennis, pàdel, petanca, torneig d'estiu de futbol sala i 24 hores, 3x3 de bàsquet, torneig de futbol de les Enramades, festival de gimnàstica, final de cursets de natació, i cursa d'obstacles Aves Guarrincama extrem.