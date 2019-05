El CAM i el CAI brillen amb quinze medalles en el català sub-18

Els bagencs Miqui Riera i Jan Bayona, bronze i or, respectivament arxiu particular

Entre l'Avinent CA Manresa i el CA Igualada Petromiralles van recollir quinze medalles en els Campionats de Catalunya individuals sub-18 celebrats a l'estadi d'atletisme de Palafrugell.

Per part del CAM, el manresà Jan Bayona es va proclamar campió català en la prova dels 3.000 llisos, imposant-se amb autoritat en la final amb un temps de 8'58"64. Aquest atleta ha estat seleccionat per la Federació Catalana per representar els seus interesos esportius en el Campionat d'Espanya de Federacions sub-18 que es disputarà a Getafe. Tres medalles d'argent per a la migfondista Carlota Soler, subcampiona de Catalunya en 1.500 llisos amb 4'51"65, i per al joanenc Eric Molina, amb la segona posició en les finals de llargada (6,59 m), i de javelina (49,56 m -m,m.p.). I tres bronzes, per a l'obstaculista Miqui Riera en els 2.000 obstacles amb 6'08"32 (m.m.p.), per al llançador Sergi Garcia en disc amb un millor intent de 37,99 m (m.m.p.), i per a la saltadora Meritxell Lladó en superar els 3,30 m en perxa.

I cinc posicions de finalista (entre els 8 primers), per a Biel Diaz (5è en 110 tanques amb 15"19 -m.m.p.), Avril Duran (6a en altura amb 1,45 m), Àlex Martín (7è en pes amb 10,49 m), Biel Salas (8è en 110 tanques amb 15"30), i Eric Requena (8è en martell amb 26,78 m).

Del CAI (segon per equips), Aitor Caldito va ser campió en salt de llargada, amb un millor intent de 6,85 m; Marta Galló va ser campiona també en llargada amb 5,57 m; i Pol Roca, primer classificat en salt d'alçada amb 1,86 m.

Medalles d'argent per a Roger Suria en els 5.000 llisos amb 16'16"15, per a Anna Torras en 3.000 llisos amb 11'08"81, i per a Aleix Llorens en pes amb 12,45 m. Van ser tercers Riduan Boulbayem en 5.000 llisos amb 16'16"90, i Àlex González en javelina, amb un millor intent de 49,07 m.

Altres posicions destacades: Laura Giménez 5a en els 5.000 marxa amb 27'56"31; Laia Planas, 5a en alçada amb 1,50 m; Júlia Solé, 5a en 1.500 llisos amb 5'01"33, seguida de Marcel·la Solé, 7a amb 5'10"14; Berta López, 6a en els 800 llisos amb 2'22"79, seguida de Júlia Solé, 8a amb 2'23"70, i de Marcel·la Solé, 9a amb 2'24"18; Carla Alemany, 6a en els 2.000 obstacles amb 7'56"28; Eduard Guzmán, 6è en els 200 llisos amb 23"53, i 7è en els 100 llisos amb 11"45; Gerard Farré, 10è en els 800 llisos amb 2'07"12; Cesc Lacueva,10è en 1.500 llisos amb 4'17"20; David Muñoz, 11è en salt de llargada, amb 5,69 m, que participava també en perxa i va fer intents nuls; Martona Segura efectuava també nuls els seus intents inicials en la perxa, prova perjudicada per la pluja, com també altres proves. Paral·lelament es va celebrar el Míting Internacional de Palafrugell; l'únic participant del CA Igualada, Antoni Vázquez, va ser 9è en els 800 llisos amb 2'08"41.