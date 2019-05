El Catalana Occident jugarà els vuitens de final amb el Colegio Leonés

El Catalana Occident Manresa va derrotar ahir l'Iveco Valladolid per 63-46 en l'última jornada de la primera fase de l'estatal cadet masculí i s'enfrontarà avui, a partir de les tres de la tarda, al Colegio Leonés en els vuitens de final. Si guanya, jugarà demà els quarts contra el vencedor del Torrelodones-Tecnyconta. En l'apartat femení, les igualadines de l'Almeda Carlota Díaz-Guerra i Agar Farrés van vèncer ahir l'Estudiantes per 84-56 i ara jugaran contra l'Aranguren. Per la seva banda, la martorellenca de l'Snatt's Sant Adrià Clàudia Sabaté va vèncer per 63-60 el Gran Canària i jugarà els vuitens contra l'Easo.