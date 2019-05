El CEFS Santpedor es manté a Tercera Nacional

El club santpedorenc de futbol sala ha aconseguit l'objectiu de la permanència, i ho ha fet abans de disputar l'últim partit de lliga contra el líder, però encara no campió, el Sala 5 Martorell. Ha estat gràcies al Molins 99, que va superar per 6-2 el Barnasants aquest dilluns, en el partit corresponent a la penúltima jornada, la 29. La victòria o l'empat del Molins confirmaven la permanència a Tercera Divisió Nacional de futbol sala de l'equip entrenat per Agustí Comas.