Mar Juárez és desena i subcampiona amb Espanya

La marxadora de l'Avinent CA Manresa Mar Juárez va ocupar una excel·lent desena posició en la Copa d'Europa per equips sobre la distància de 50 km marxa que es va disputar a Alytus (Lituània), amb un registre de 4h 24' 35", que va suposar la col·laboració activa perquè l'equip estatal es proclamés subcampió de la distància. La prova va tenir com a gua-nyadora la marxadora italiana Eleonora Giorgi, que es va imposar amb 4h 04' 50". La millor marxadora estatal va ser Júlia Takacs, que va entrar segona amb uns fantàstics 4h 05' 46" i va establir nou rècord d'Espanya. Per a Juárez, el temps de 4h 24' 35" significa millor marca personal, que supera els 4h 28' 58" aconseguits en el Campionat d'Europa de Berlín de l'agost passat. També és nou rècord absolut del CAM, i mínima per al proper Campionat del Món que es disputarà a Doha.