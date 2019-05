Peñarroya: «El Baxi és qui mereix més ser als play-off»

L'entrenador del Baxi Manresa, Joan Peñarroya, opina que el seu equip és qui es mereix més entrar al play-off pel títol de la lliga Endesa entre els conjunts que diumenge al migdia estaran immersos en la lluita per acabar la lliga regular entre els vuit primers. Peñarroya, que també veu amb bons ulls que el club disputi competició europea la temporada vinent, va fer aquestes declaracions en una àmplia entrevista concedida al portal SoloBasket.

Preguntat sobre les possibilitats del Baxi en la darrera jornada de la competició regular, Peñarroya va explicar que entrar als play-off «és complicat, però depenem de nosaltres [en el duel que disputaran a Saragossa]». Segons el seu punt de vista, «al final les lligues et posen on mereixes, però si fem un repàs de tot el que ens ha passat i tot el que hem hagut de superar és cert que afrontem el final de temporada amb una plantilla molt limitada». D'aquesta manera, «és evident que tots els equips que estan lluitant per entrar als play-of ho mereixen, però estic segur que cap no ho mereix tant com el Baxi Manresa».

Peñarroya tampoc no va tenir cap problema a opinar sobre la possibilitat que els bagencs disputin alguna de les competicions europees la temporada vinent, una opció de la qual parlava ahir Regió7. Inquirit sobre el fet que alguns conjunts paguen a la lliga Endesa les seves aventures continentals, en forma de desgast, Peñarroya va admetre que «té lògica, hi ha molts equips que s'hi agafen quan els va malament a la lliga, però n'hi ha d'altres als quals jugar a Europa els va bé perquè els equilibra per jugar millor. Penso que jugar a Europa mai no ha de ser un problema. Ha de ser un motiu de satisfacció». També va recordar que el Manresa «no juga els play-off des del 1998. Amb això queda tot dit».

Sobre la seva continuïtat al club, davant de la més que possible arribada d'ofertes, va deixar anar un lacònic «ja ho veurem. Els estius són llargs. Estic bé a Manresa, tinc contracte, però per fer totes aquestes valoracions cal esperar a final de temporada, asseure'm amb el president i el director esportiu, Román Montañez. Cal esperar».