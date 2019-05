El segon lloc també pot donar l'ascens directe

La lògica, tot i que en l'esport en general, i en el futbol en particular, no s'estila gaire, i menys en els finals de temporada, diu que el Manresa té moltes possibilitats de quedar segon al grup 2 de la Primera Catalana de futbol, sense descartar-se la primera posició, ara ocupada pel super-Andorra de Gerard Piqué amb el sallentí Gabri a la banqueta.

Sigui com sigui, la majoria de combinacions de resultats de la darrera jornada (diumenge que ve) porten els manresans a la promoció d'ascens a Tercera Divisió. Si es confirmés la segona plaça, el Manresa, tot i que falta la confirmació oficial de les respectives federacions, l'espanyola i la catalana, podria ascendir de forma automàtica, tenint en compte que el segon classificat del grup 1 és matemàticament el Girona C (amb el qual hauria de fer la promoció el conjunt manresà), i aquest no pot pujar perquè el Peralada, també filial del club gironí, va consumar diumenge el seu descens a Tercera Divisió des de la Segona Divisió B, i per tant no es podrien trobar a la mateixa categoria el Peralada-Girona B i el Girona C. Ara mateix sembla que això serà així, encara que és possible que es facin jugar els dos partits de l'eliminatòria de promoció, però sense una repercussió real pel que fa als seus resultats.



I per què no el primer lloc?

Diem que la majoria de combinacions de la darrera jornada porten el Manresa a la segona plaça (promoció), però també n'hi ha que el fan campió i altres que el releguen a la tercera plaça. En la darrera tanda de partits, diumenge en horari unificat de les 5 de la tarda, hi ha un enfrontament, l'Andorra-Viladecans (primer contra tercer de la classificació actual), que juga a favor d'un Manresa que s'ha de desplaçar a Gardeny per enfrontar-se a un equip que ja ha baixat, el Lleida B.

Ara mateix, l'Andorra té el lideratge amb 64 punts, el Manresa el segueix amb 63 i és tercer el Viladecans amb 60. Els andorrans depenen d'ells mateixos per ser campions. Ho seran si gua-nyen el Viladecans. En cas d'empat o derrota hauran de veure què fa el Manresa; si els manresans gua-nyen se situarien primers, no així si empaten o perden. La trajectòria a la segona volta de l'Andorra, des de l'entrada de capital de l'empresa de Gerard Piqué al club, amb fitxatges estel·lars per a la categoria, és molt bona, tot i que, sobretot a fora de casa, els seus resultats han estat més aviat igualats. Des que Gabri va agafar l'equip, per Nadal, l'Andorra només ha perdut un partit, el primer, que era un d'ajornat, al camp de l'Almacelles el dia abans Reis. Després, tretze victòries i quatre empats. Quan Gabri va començar a dirigir l'Andorra, l'equip estava situat en vuitena posició, amb 21 punts; el Manresa era llavors líder amb 35 després de jugades setze jornades.

A banda de la possibilitat real de quedar primer, el Manresa té molts números de ser segon. S'asseguraria la promoció empatant i guanyant, si l'Andorra també guanya. Perdent, hauria d'esperar la derrota o l'empat del Viladecans al Principat.

La trajectòria de l'equip que entrena Andreu Peralta ha estat molt regular fins ara i només una ratxa en certa forma negativa el mes de març (dues derrotes i dos empatats) el va separar de la primera posició. Dels darrers cinc partits, el Manresa n'ha guanyat quatre i n'ha empatat un. A diferència d'altres temporades, els manresans han estat força solvents a casa, amb nou triomfs, set empats i només una derrota. Pel que fa a gols, els del Congost són els màxims realitzadors del seu grup amb 62 i els tercers menys golejats amb 33, darrere de la Muntanyesa (25) i el Viladecans (31). A les files del Manresa hi juga el màxim golejador del grup 2 de Primera Catalana, Noah Baffoe, amb 19 gols, cap d'ells marcat de penal i en 32 partits jugats, 31 com a titular. El segon lloc és per a l'igualadí Martí Just, amb 15 gols anotats fins ara.