El Baskonia reté el segon lloc amb un gran parcial final

El Divina Seguros Joventut haurà de vèncer en la darrera jornada l'Estudiantes per no haver de patir i assegurar-se la posició de play-off. Ahir, els verd-i-negres van arribar a guanyar per vuit punts al darrer període (62-70), però un parcial de 15-0, amb uns inspirats Vildoza i Poirier, va ser insuperable. D'aquesta manera, l'equip basc ho té de cara per assegurar-se la segona posició diumenge, tot i que haurà de vèncer a València.

Ahir, la Penya va estar dins del partit en tot moment, amb un altra bona actuació de Laprovittola. Sense l'argentí es va escapar fins al 62-70, amb bones accions de Dimitrijevic, però l'empenta final de l'equip de Perasovic va dictar sentència.