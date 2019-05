El Bilbao i el Palma seran a la final a quatre

El Retabet Bilbao i l'Iberojet Palma es van classificar ahir per a la final a quatre d'ascens a l'ACB, que es jugarà a Bilbao. Els bascos van derrotar el Palència, i els balears, el Granada en els cinquens partits de quarts de final.

L'equip biscaí, amfitrió de la final a quatre, s'enfrontarà en una de les semifinals al Melilla Baloncesto. Els bascos, que van omplir Miribilla amb 10.000 espectadors, van derrotar en el cinquè partit del play-off un Palència que ahir no va ser rival. Els 20 punts de Jaylon Brown i els 15 de Thomas Schreiner van ajudar al 79-61 final. En els castellans, de Carlos Marco, l'ex del Manresa Petar Aranitovic no va jugar.

Per la seva banda, l'Iberojet Palma, amb els ex del Manresa Álex Hernández, autor de 17 punts, i Carles Biviá, de 8, va vèncer el Covirán Granada de Guille Rubio, que en va fer 10, i de Joan Pardina (3) per un ajustat 76-75 Els illencs jugaran les semifinals contra el Rio Ourense Termal.