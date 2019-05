Bon paper d'Esport 7 al Brazilian de jujitsu

Es va celebrar una nova edició del clàssic Torneig de Brazilian Jujitsu que va tenir lloc al Pavelló Can Xarau de Cerdanyola del Vallès. El Gimnàs Esport 7 hi va participar i va obtenir uns molt bons resultats. Concretament, en la categoria de -76 kg, Josep Pérez va obtenir la medalla d'or; el seu company d'equip Marc Ayala va aconseguir la medalla de plata en -83kg, i també hi va participar per part de l'entitat manresana Ousmane Soumah en -76 kg, que tot i no aconseguir fer podi va assolir el quart lloc en una categoria molt disputada.