El Catalana Occident ja és a quarts de l'estatal cadet

El Catalana Occident cadet, dirigit per Jordi Serra, va derrotar ahir el Colegio Leonés-Basket León en els vuitens de final de l'estatal que es disputa a Huelva i s'enfrontarà avui al Torrelodones en l'antepenúltima ronda de la competició. El conjut bagenc va haver de batallar per vèncer un rival que es va acostar al final de tercer quart, però els manresans van estar més encertats en els darrers deu minuts i un parcial de 22-14 els va dur al triomf. El seu rival, el conjunt madrileny del Torrelodones, va tenir més problemes per derrotar el Tecnyconta per 79-77, amb 26 punts de la seva gran estrella, Serigne Diop.

Pel que fa a la competició femenina, l'Almeda, de les igualadines Carlota Díaz-Guerra i Agar Farrés, va apallissar l'Aranguren per 62-36 i avui s'enfrontarà al Gran Canària en els quarts de final. Per la seva banda, l'Snatt's Sant Adrià, de la martorellenca Clàudia Sabaté, va vèncer l'Easo per 68-37 i ara s'enfrontarà al Perfumerías Avenida en la lluita per entrar a les semifinals.