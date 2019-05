Jordi Romero i Queralt Velasco, guardonats a la gala de la FCN

La Federació Catalana de Natació va celebrar la seva diada al CaixaForum de Barcelona.

Es va reconèixer l'entrenador, fins la passada temporada del CN Minorisa, Genís Rico per la seva trajectòria en el món de la natació, un cop arribada la seva jubilació com a tècnic. Dins del programa de guardons, en categoria masculina, el santvicentí Jordi Romero, del CN Castellet, va recollir el premi com a primer classificat del Circuit Català de Travessies d'Estiu. En categoria femenina, la manresana Queralt Velasco, del CN Terrassa (enguany al CN Cervera), va recollir el guardó pel seu tercer lloc, darrere d'Ainhoa Benavente, del CN Cervera, i de la guanyadora Laura Rodríguez, del CN Igualada. De la Copa Catalana de Fons, Queralt Velasco va recollir el trofeu com a guanyadora absoluta, en una classificació en la qual Laura Rodríguez, del CN Igualada, va ser tercera. També va ser guardonat el CN Minorisa per haver finalitzat en la quinzena posició en el campionat català de clubs.