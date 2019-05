L'esport manresà d'equips té set d'èxit

Set equips amb set d'èxit. L'embarbussament reflecteix les jornades de cites importants per a l'esport manresà que s'aproximen. Entre el maig i el juny, diferents conjunts de la capital bagenca poden assolir els objectius pels quals han estat lluitant els darrers mesos. Falta la cirereta final, tot i que segurament és la més difícil de posar damunt del pastís. Per segon any consecutiu, i amb la voluntat de fer força els uns amb els altres, representants dels set clubs es van reunir durant una estona per tal d'animar-se i de donar una imatge d'unitat important en aquestes alçades de la competició.

Organitzada per l'Ajuntament de Manresa, la reunió s'està convertint en una tradició del final de maig i principi de juny. El 2018 van ser cinc els equips que van acudir a la trobada, que aquell dia va tenir lloc al pavelló del Nou Congost. Alguns, com el Baxi, el Centre d'Esports Manresa de futbol, l'Egiba, l'Avinent i el Manresa Futbol Sala, repetien convocatòria. D'aquests, els basquetbolistes, amb l'ascens a la Lliga Endesa, les atletes, amb la permanència a la Divisió d'Honor, i les gimnastes, amb la consecució meritòria del títol estatal de la Lliga Iberdrola, van fer bo l'intent. Enguany, els futbolistes, amb el mateix objectiu, i l'equip de futbol sala, amb d'altres més modestos que l'ascens a Segona Divisió, ho tornaran a intentar. A més, s'hi han sumat el Bàsquet Joviat, que buscarà l'ascens a Copa Catalunya, i el Volei 6. Els representants d'aquesta entitat eren els més tranquils ahir, ja que els seus objectius ja estan assolits: l'equip femení ja va ascendir a Segona Catalana.



Interès mutu

La trobada, aquesta vegada, va tenir lloc a l'estadi d'atletisme del Congost. El sol que hi picava ahir al migdia va acompanyar els representats de totes les formacions, que en comptagotes van anar ubicant-se al revolt d'entrada a la recta d'arribada de les proves atlètiques. Allà hi havia les lletres amb el lema que ha volgut fer servir l'Ajuntament per a aquestes ocasions, amb el lema «A Manresa fem equip», i amb la presència de l'alcalde, Valentí Junyent, pendent també de tota la campanya electoral per a les municipals de diumenge, i del regidor d'Esports, Jordi Serracanta, que deixarà el càrrec al final de la legislatura.

Gairebé com a exemple de l'ordre cronològic de les seves fites, els components del Volei 6 van ser els primers d'arribar. El tècnic, Pau Llach, i la jugadora Anna Tor-ras van donar la cara per una formació que sortia amb la pressió de voler pujar a Segona Catalana, un èxit que va obtenir dies enrere i que ara poden gaudir.

També van arribar aviat els representants del Bàsquet Joviat, el seu tècnic, Gerard Barbé, i la jugadora Carla Romeu, acompanyats pel directiu Jaume Sensat. L'equip s'ha classificat per a la fase d'ascens a Copa Catalunya, que tindrà lloc els propers 1 i 2 de juny a Valls. Les manresanes disputaran la semifinal contra el Premià i, en cas de triomf, ja haurien ascendit. L'altra semifinal la jugaran el Joventut i el Valls, i el tercer lloc també pot comportar premi, en cas d'ascensos compensats.

Els representants de la Joviat van poder parlar amb els seus homòlegs de l'ACB. El capità del Baxi, Álvaro Muñoz, l'entrenador, Joan Peñarroya, i el directiu Jordi Singla van arribar després de passejar durant el matí pel Centre Històric de la ciutat. El Bàsquet Manresa té una final diumenge al migdia a Saragossa. En cas de victòria, disputaria els play-off per primera vegada des que va gua-nyar la lliga, en el llunyà 1998.



Caps de setmana emocionants

El mateix dia que el Baxi se la jugarà el CE Manresa, que intentarà assolir, aquest cop sí, l'ascens a Tercera Divisió. Els seus representants, el directiu Luis Villa i el jugador Noah Baffoe, van ser els darrers d'arribar a la cita, però es van mostrar esperançats amb les possibilitats d'èxit. Podria ser que amb un simple empat a Lleida, diumenge a la tarda, en tinguessin prou, ja que els asseguraria la segona posició i podria ser que la promoció contra el Girona C no fos necessària per la impossibilitat de pujar del segon filial de l'entitat gironina.

Els primers que entraran en joc, però, seran els jugadors de futbol sala, que avui lluitaran per entrar a la final a quatre de la Copa Catalunya contra el Salou. Seria un èxit per al club, representat ahir pel seu president, Pere Joan Pusó, i pel capità, Carles Corvo, que ja han assegurat entrar a la Copa del Rei i han estat segons en l'exigent Segona B.

Qui sí que va regnar la temporada passada va ser l'Egiba. El club gimnàstic va quedar campió la temporada anterior a la Lliga Iberdrola, la fase final de la qual es va disputar a Manresa, i enguany viatja amb encara més possibilitats a Vic, el proper 15 de juny, després dels bons resultats de les fases prèvies. L'entrenadora Míriam Font i la gimnàsta Carla Font s'hi mostraven confiades.

Quan tots els visitants van acabar d'arribar, van fer acte de presència els amfitrions, els representants de l'Avinent Manresa. La presidenta, Mercè Rosich, el director esportiu, Joan Lleonart, i l'entrenadora i atleta Eulàlia Tor-rescasana van completar el mosaic, es van situar darrere de les lletres i van acabar de formar la imatge d'unitat de l'esport manresà per als propers dies.

Els parlaments de l'alcalde i del regidor, en què van destacar la continuïtat de la iniciativa i l'ascens de l'esport femení, van ser curts. El moment de la veritat és a punt d'arribar.