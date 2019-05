El Manresa FS es juga entrar a la Final Four catalana, avui a Salou

El Manresa FS té l'oportunitat aquesta tarda (19.15 h) de classificar-se per a la Final Four de la Copa Catalunya. Com ja ho va fer els anys 2016 i 2017 (l'any passat va ser eliminat als quarts de final), els manresans buscaran la quarta plaça (Barça, Indústries i Mataró ja estan classificats), que dona dret a enfrontar-se, a l'inici de la propera campanya, a un dels grans del futbol sala català, i aquesta vegada, segons sembla, en el marc incomparable del Palau Blaugrana. Però no sembla que el Manresa FS ho hagi de tenir fàcil a la pista del Salou, tenint en compte que aquesta eliminatòria de quarts es juga a partit únic.

Els tarragonins, que busquen la seva primera classificació per a la final a quatre, juguen a la Segona B, com el Manresa FS, tot i que en una situació compromesa per poder salvar la categoria.

El camí del Manresa FS fins als quarts de final ha estat relativament còmode, en superar el Gsport de Ger (2-7) , el Vacarisses (2-6) i el Sala 5 Martorell (3-5). Pel que fa al Salou, en la darrera eliminatòria va superar el CCR Castelldefels, el campió de Segona B.



Copa Catalunya de base

Aquests dies també es juguen eliminatòries decisives de la Copa Catalunya en categories de base. Dissabte, al Pujolet, el Manresa FS tétindrà dos dues de semifinals contra les Corts; l'aleví a les 12.30 h i l'infantil a les 14.15 h.

El Futsal Vicentí també jugarà una semifinal, en el seu cas la prebenjamí, i rebrà dissabte el Pallejà, a les 17.30 h.