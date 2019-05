Marta Gimeno, del TA Olesa, es penja el bronze a l'estatal de Salamanca

L'arquera del Tir Arc Olesa Marta Gimeno va aconseguir el bronze en el Campionat d'Espanya d'arc tradicional i nu a l'aire lliure que es va disputar a Salamanca. En el darrer enfrontament, pel tercer lloc, va superar Ana Maria Cano per un còmode 6 a 0.

En la segona jornada de la lliga estatal de cadets, Aina Pla va ser dissetena cadet amb 547 punts; Lucía Ramos va ser segona en categoria menors amb 662 punts, i Leire Garcia en va fer 498.

I en el Campionat de Catalunya d'aire lliure de Lleida, nou medalles per al Tir Arc Olesa: or d'Unai Garcia (esquirol); or i medalla UFEC (falcó daurat) per a Clàudia Garcia (benjamins); or per a Lucia Ramos (infantil); plata per a Ainara Garcia (infantil); bronze per a Pablo Espés (infantil); or per a Aina Pla (cadet) i plata per a Sergi Pérez (cadet); or per a Luis Ramos (veterans), i bronze per Antonio Garcia (veterans i arc compost).