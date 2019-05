La pluja, el vent i la neu van endurir l'Ultra Cerdanya

La primavera dona sorpreses meteorològiques, i més a la muntanya. La pluja, el vent i la neu van ser elements amb els quals van haver de competir els participants a l'Ultra Cerdanya en el seu recorregut de 42 km, que al final en van ser alguns més pels canvis que va haver de fer l'organització pel mal temps. La neu va fer acte de presència durant uns deu quilòmetres de la cursa, a les parts més altes i fins superar Fontanera, i quan van començar a baixar cap a Guils la pluja i el vent van acompanyar els participants fins a la meta, situada al centre de Puigcerdà.

En aquesta prova, puntuable per a la Copa Catalana, Víctor del Águila (CE Trail Tarraco) i Alicia Hudelson es van imposar a la cursa i van ser els primers en trepitjar la plaça Major de la capital cerdana, amb el campanar de Santa Maria com a espectador de luxe de l'arribada. En categoria femenina, Alicia Hudelson va estar acompanyada al podi per Núria Hospital (Club Camí dels Ibers Trail Running) i Felicina Orquiola (CE Trail Tarraco). I en la masculina, darrere de Víctor del Águila van arribar Albert Garcia Cobos (Club Camí dels Ibers Trail Running) i Nil Gaja (CE Sant Quirze).

D'entre els més de 300 participants, la que va ser campiona del món de curses de muntanya l'any 2003, la manresana Teresa Forn, va guanyar en la categoria màster, després de sortir d'una llarga lesió que l'ha tingut força inactiva les darreres setmanes.