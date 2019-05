Sheila Garcia, del Tossalet de Berga, guanya l'Open d'Estiu d'Andorra

SantJulià de Loria va acollir l'Open d'Estiu d'Andorra de natació artística. El Tossalet CN Begra va aconseguir el primer lloc en solo lliure infantil per mitjà de la nedadora Sheila Garcia. En el seu primer any en aquesta categoria, es va imposar a totes les participants. En una brillant actuació, va demostrar el seu alt nivell, en una execució molt ben valorada per les jutges, que van entendre el grau de dificultat, així com la plasticitat de la seva rutina. En categoria júnior, el duet format per Marta Minoves i Núria Torra va assolir la cinquena posició.

Cal destacar l'organització andorrana, que va aconseguir una competició d'alt nivell amb un públic que va omplir a vessar les dues sessions de la competició.

A punt de tancar la temporada, l'entrenadora del Tossalet CN Berga Bea Rodríguez ha valorat com un premi a l'esforç de les seves nedadores els excel·lents resultats.